В Чили из-за угрозы цунами с антарктических баз эвакуированы более 160 человек

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 160 человек эвакуированы с чилийских антарктических баз из-за угрозы цунами после землетрясения. Об этом заявило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям в Twitter, сообщает ТАСС.

"Из-за землетрясения в 210 км к востоку от базы Фрей управление по чрезвычайным ситуациям региона Магальянес сообщает, что эвакуированы 80 человек с базы Фрей, 40 - с базы О'Хиггинс, 10 - с базы Фильдес и 31 - с базы Прат", - сказали в ведомстве.

Кроме того, эвакуация была проведена на пяти иностранных базах, которые находятся рядом с базой Фильдес.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в районе Южных Шетландских островов произошло землетрясение магнитудой 7. Там расположен ряд научно-исследовательских антарктических станций, в том числе и российская станция "Беллинсгаузен". Чилийское управление по чрезвычайным ситуациям заявило об угрозе цунами.-0-