В Чили одобрили экстренное применение вакцины "Спутник V"

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт общественного здоровья Чили выдал разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом ведомство проинформировало в Twitter, сообщает ТАСС.

"Экстренное использование "Спутника V" одобрено пятью голосами за, двое воздержались, один проголосовал против", - говорится в публикации.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера подтвердил, что правительство планирует закупить российскую вакцину.-0-