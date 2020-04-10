В Чили планируют выдавать выздоровевшим от коронавируса пациентам соответствующие справки

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чили людям, которые переболели коронавирусом, начнут выдавать соответствующие справки. Это освободит их от соблюдения карантина и других ограничений, передает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

Министр здравоохранения Чили Хайме Маналич заявил, что люди, выздоровевшие от COVID-19, могут помочь в возобновлении местной экономики. На данный момент это 1274 человека, что составляет 21% от общего числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

"Те, кому выдана медицинская справка о выписке, будут освобождены от всех видов карантина и любых ограничений, потому что они могут оказать огромную помощь обществу, так как не представляют опасности", - сказал Хайме Маналич на брифинге, который прошел в президентском дворце Ла Монеда в Сантьяго.

Справки начнут выдавать после проведения тестов на определение наличия в организме антител к коронавирусу. Сделать это планируется в течение ближайших двух недель.

Всего, по данным сайта Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, коронавирусом в Чили заразились 5 972 человека, скончались - 57 пациентов.-0-