В Чили проходит голосование на президентских и парламентских выборах

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на президентских и парламентских выборах проходит сегодня в Чили, сообщает ТАСС.

За высший государственный пост борются семь кандидатов. Фаворитами гонки считаются бывший лидер студенческих протестов Габриэль Борик, выдвигающийся от левой коалиции "Я одобряю достоинство", и ультраконсервативный политик Хосе Антонио Каст из правой Республиканской партии. За ними следуют Ясна Провосте из Христианско-демократической партии, которая занимала пост министра образования в правительстве президента Мишель Бачелет, кандидат от правящего альянса Себастьян Сичель и правоцентрист Франко Париси, который провел всю свою избирательную кампанию, находясь в США.

Для победы в первом туре кандидату необходимо получить поддержку более чем 50% избирателей. Если ни один кандидат не наберет необходимого количества голосов, второй тур выборов состоится 19 декабря.

Действующий глава государства Себастьян Пиньера не может участвовать в выборах, поскольку конституция страны запрещает занимать высший государственный пост два срока подряд.

Помимо президента чилийцам предстоит выбрать 155 депутатов и 27 из 43 сенаторов. Голосовать имеют право 14,5 млн человек.-0-