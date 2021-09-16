В Чили с 1 октября откроют границы для вакцинированных туристов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Чили решило с 1 октября разрешить въезд в страну вакцинированным иностранцам при наличии у них сертификата о прививке от коронавируса, пишет новостной портал Infobae.

Минздрав страны заявил, что для въезда туристам нужно предварительно получить одобрение их сертификата о вакцинации. Для этого им необходимо загрузить документ на созданный Минздравом портал. Процесс проверки может занять до одного месяца. При въезде в страну необходимо будет еще дополнительно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до посадки в самолет, медицинскую страховку с покрытием на $30 тыс.

Как сообщает ТАСС, кроме того, все въезжающие должны будут соблюдать пятидневный карантин. Им также нужно будет в течение 14 дней сообщать данные о своем здоровье и местонахождении. "Смягчение в рамках плана "Защищенные границы" связано с устойчивым снижением количества заражений и активных случаев, которое наблюдается в последние недели", - заявили в Минздраве. При этом ведомство отметило, что непривившиеся чилийцы по-прежнему могут выехать из страны только при получении особого разрешения.

Власти Чили вновь закрыли границы в начале апреля из-за роста случаев заражения. С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 1,6 млн человек, из них 408 за последние сутки, умерли 37 тыс. заболевших. От коронавируса в стране, где живут 19,6 млн человек, были полностью привиты 13,3 млн человек.-0-