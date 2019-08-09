В Чили в зале игровых автоматов застрелили пять человек

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время стрельбы в зале игровых автоматов в Пуэнте-Альто, пригороде чилийской столицы Сантьяго, погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию BioBio.

По информации правоохранительных органов, неизвестный мужчина зашел в игровой клуб и начал стрелять по посетителям. Он произвел в помещении не менее 42 выстрелов. Возможно, причиной нападения стал конфликт, произошедший незадолго до этого снаружи заведения.

Полиция разыскивает злоумышленника и не исключает, что у него могли быть сообщники.-0-