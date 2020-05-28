В Чили выздоровела пациентка с коронавирусом в возрасте 111 лет

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Чили Хуана Суньига стала старейшим пациентом в своей стране, выздоровевшим от болезни, вызванной COVID-19, сообщает BBC.

Хуана Суньига проживает в доме престарелых, в котором была отмечена вспышка коронавируса. Женщина также получила положительный результат на COVID-19. Отмечается, что еще до пандемии у нее были проблемы с дыхательной системой, однако болезнь она перенесла довольно легко. Долгожительница не имела никаких симптомов коронавируса, у нее наблюдалась только невысокая температура.

Директор дома престарелых Мария Пас Сордо рассказала, что женщину пришлось переселить в другую часть здания, чтобы изолировать ее от остальных жильцов дома престарелых. Пациентка находилась в изоляции 28 дней, после чего смогла вернуться к привычной жизни. В июле Хуане Суньиге исполнится 112 лет.

По информации BBC, в Чили зарегистрировано более 82 тыс. подтвержденных случаев коронавируса, умерли более 800 человек.-0-