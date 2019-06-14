В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает ТАСС.

Землетрясение было зафиксировано сегодня. По данным Геологической службы США, эпицентр стихии находился в 79 км к западу от города Кокимбо, его очаг залегал на глубине 10 км. В этом городе проживает около 160 тыс. человек.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угрозы цунами нет.-0-