В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5, сообщает ТАСС.
Землетрясение было зафиксировано сегодня. По данным Геологической службы США, эпицентр стихии находился в 79 км к западу от города Кокимбо, его очаг залегал на глубине 10 км. В этом городе проживает около 160 тыс. человек.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угрозы цунами нет.-0-
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