5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дагестане 30 детей отравились в школьной столовой, сообщает пресс-служба следственного управления СК по республике.

По предварительным данным, 4 февраля в Хунзахскую центральную районную больницу обратились семь учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, сопровождающимися диареей и повышением температуры тела. Кроме этого, с 1 по 4 февраля аналогичные симптомы наблюдались еще у 23 учеников указанной школы. Всем поступившим детям оказана необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Специалисты Роспотребнадзора республики изъяли образцы воды и пищи из столовой школы для экспертного исследования.-0-