В Дагестане число обратившихся к врачам с признаками отравления выросло до 89

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 8 февраля 2021
Минск Переменная облачность -11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:10 Трое минчан задержаны за незаконный оборот наркотиков Происшествия
13:04 В Минской области за три дня произошло более 150 ДТП Происшествия
13:03 Двух дилеров с коноплей задержали под Минском Происшествия
13:00 Депутат: важнейшая задача нового масштабного социсследования - анализ реальной ситуации в обществе Общество
12:59 В Могилевском районе бесправник погиб в лобовом столкновении Происшествия
12:48 В Беларуси продолжается проверка боевой готовности ВС Общество
12:41 Беларусь в 2020 году начала поставки сельхозпродукции на 20 новых рынков Экономика
12:41 Как нам подойти к вопросу об устойчивом развитии? - комментарий Экономика
12:28 Беларусь рассчитывает в 2025 году нарастить экспорт сельхозпродукции до $7 млрд Экономика
12:24 В выходные от действий интернет-мошенников пострадали 8 жителей Гродненской области Происшествия
12:19 В Солигорске стартовал сезон настольных игр Регионы
12:18 В Дагестане число обратившихся к врачам с признаками отравления выросло до 89 В мире
12:16 За ярким цветом незамерзаек производитель может скрывать их побочные свойства - ГКСЭ Регионы
12:11 Российская авиакомпания "Азимут" объявила об открытии рейсов из Ростова-на-Дону в Минск Общество
12:10 Снегопады парализовали движение транспорта в Чехии В мире
12:10 Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2020 году вырос на 4,3% Экономика
12:04 ГАИ Минска рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости Регионы
12:03 Минчанин оскорбил в мессенджере участкового из Гродно Происшествия
12:01 БЖД на первый рейс Минск - Москва продала более 230 билетов Общество
12:00 Для поддержки и стимулирования экспорта внесены изменения в правила страхования рисков Экономика
11:55 В витебском микрорайоне Тарный планируется возвести 25 многоэтажек к 2030 году Регионы
11:53 Завершено расследование дела об избиении милиционера и попытке завладения его оружием Происшествия
11:50 ФОТОФАКТ: Сбор весеннего чая в Хайнане Калейдоскоп
11:48 Щекин: проведением ВНС мы все перелистываем страницу, осмысливая прошедшее и выстраивая будущее Общество
11:44 Около 230 объектов госимущества планируют вовлечь в хозоборот в Гомельской области в этом году Регионы
11:33 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 февраля из-за сильного снега и порывистого ветра Общество
11:32 Метели и снежные заносы ожидаются в Беларуси на этой неделе Общество
11:27 Более 400 рабочих мест предложат наниматели Минска на электронной ярмарке вакансий 11 февраля Регионы
11:25 Рогачевский МКК в 2020 году расширил экспорт за счет поставок на новые рынки четырех стран Экономика
11:14 В Жабинковском районе две работницы похитили с фермы более 1,5 т комбикорма Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
08 февраля 2021, 12:18

В Дагестане число обратившихся к врачам с признаками отравления выросло до 89

Фото из архива
Фото из архива

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пациентов в селе Арани Хунзахского района Дагестана, обратившихся к врачам с признаками отравления, выросло до 89, среди них 70 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Минздрава Дагестана Зарину Агмадову.

Первые пациенты поступили 4 февраля. "В настоящее время обратившихся к врачам с симптомами отравления 89, среди них 70 - дети. Многие случаи выявлены медиками в результате подворных обходов. Их состоянию ничего не угрожает, постепенно идут на поправку", - сказала Агмадова.

По ее словам, только 10 человек госпитализировали, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщили журналистам ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, специалисты взяли пробы питьевой воды, сырья, готовых блюд, а также биологический материал у заболевших для проведения лабораторных исследований. Вынесено постановление о запрещении использования воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населению села. Обеспечен подвоз питьевой воды.

По факту отравления возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор нашел возбудитель дизентерии в воде. Ведомство отправило в Хунзахский район инфекционистов и эпидемиологов для дезинфекции мест выявления лиц с симптомами кишечной инфекции и вакцинации детей от гепатита А.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
происшествия регионы России
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото irozhlas.cz Снегопады парализовали движение транспорта в Чехии
Фото из архива После роста тарифов украинцев ожидает рост цен на еду - эксперты
Фото ТАСС В России за сутки выявили 15 916 случаев заражения COVID-19
Фото DVB TV NEWS В Мьянме полиция применила водометы для разгона протестующих
Фото МЧС России по Свердловской области В Екатеринбурге произошел пожар в 23-этажном здании
Фото depositphotos Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Филиппин
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Финальные штрихи подготовки к Всебелорусскому народному собранию обсудили на совещании у Лукашенко
Минтруда: с этого года начнется пересмотр подходов к адресной помощи семьям с одним-двумя детьми
Беларусь и Россия возобновляют железнодорожное сообщение
Лас-Вегас ждет! Квартиры в "американской" новостройке Minsk World от 2630 за метр
Топ-новости
Для поддержки и стимулирования экспорта внесены изменения в правила страхования рисков
Делегат ВНС: важно работать над эффективностью системы информационной безопасности
В Беларуси продолжается проверка боевой готовности ВС
Депутат: важнейшая задача нового масштабного социсследования - анализ реальной ситуации в обществе
Пополнение игровых счетов Parimatch теперь возможно с помощью "Оплати"
Беларусь рассчитывает в 2025 году нарастить экспорт сельхозпродукции до $7 млрд
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 февраля из-за сильного снега и порывистого ветра
МТЗ в 2020 году увеличил экспорт продукции в дальнее зарубежье на 18,5%
Взять Быка за рога - советы посла КНР, как правильно встретить китайский Новый год
Как нам подойти к вопросу об устойчивом развитии? - комментарий
Холоднее всего в выходные было в Докшицах - 26,7 градуса мороза
За ярким цветом незамерзаек производитель может скрывать их побочные свойства - ГКСЭ
ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Мележа
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1732 пациента с COVID-19, выписаны 2236
Ожидается госрегистрация еще 16 наименований белорусских тест-систем для выявления коронавируса
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.