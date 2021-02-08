В Дагестане число обратившихся к врачам с признаками отравления выросло до 89

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пациентов в селе Арани Хунзахского района Дагестана, обратившихся к врачам с признаками отравления, выросло до 89, среди них 70 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Минздрава Дагестана Зарину Агмадову.
Первые пациенты поступили 4 февраля. "В настоящее время обратившихся к врачам с симптомами отравления 89, среди них 70 - дети. Многие случаи выявлены медиками в результате подворных обходов. Их состоянию ничего не угрожает, постепенно идут на поправку", - сказала Агмадова.
По ее словам, только 10 человек госпитализировали, остальные находятся на амбулаторном лечении.
Как сообщили журналистам ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, специалисты взяли пробы питьевой воды, сырья, готовых блюд, а также биологический материал у заболевших для проведения лабораторных исследований. Вынесено постановление о запрещении использования воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населению села. Обеспечен подвоз питьевой воды.
По факту отравления возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор нашел возбудитель дизентерии в воде. Ведомство отправило в Хунзахский район инфекционистов и эпидемиологов для дезинфекции мест выявления лиц с симптомами кишечной инфекции и вакцинации детей от гепатита А.-0-