В Дагестане госпитализировали 13 детей с признаками отравления

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больницу Гергебильского района Дагестана с признаками кишечной инфекции поступили 13 детей в возрасте от 2,5 до 11 лет, сообщает телеканал "МИР24" со ссылкой на сайт республиканской прокуратуры.

"Прокуратурой республики организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в связи с массовым отравлением несовершеннолетних в Гергебильском районе", - говорится в релизе. По результатам проверки при наличии оснований в ведомстве пообещали принять меры прокурорского реагирования.

Напомним, что инцидент с отравлением в Дагестане стал уже пятым в текущем году. В январе к медикам обратились свыше 350 жителей Буйнакска, в феврале отравились жители села Арани Хунзахского района и города Каспийска (95 и 33 человек соответственно), в марте массовое отравление случилось в Махачкале. Практически во всех случаях причиной отравления стала загрязненная вода. Были возбуждены уголовные дела.-0-