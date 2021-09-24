В Дагестане из-за непогоды 35 тыс. человек остались без электричества

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 35 тыс. потребителей остаются без электричества в трех горных районах Дагестана. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго российского региона.

"35 тысяч потребителей трех районов на 16.30 оставались без света. Это в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском. На данный момент нарушенное энергоснабжение частично восстановлено. Энергетики продолжают работу", - сказали в Минэнерго.

Ранее ТАСС в пресс-службе "Россети Северный Кавказ" сообщили, что непогода привела к нарушению энергоснабжения в домах части потребителей трех горных районов Дагестана."Порывистый ветер в Дагестане спровоцировал технологические нарушения на энергообъектах. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" восстанавливают электроснабжение части потребителей Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов Дагестана", - говорится в сообщении.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Дагестане, которые, по прогнозам, сохранятся до конца недели, энергетики "Дагэнерго" работают в режиме повышенной готовности.-0-