В Дагестане при пожаре погибли двое детей

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дагестане два ребенка погибли, еще два пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в городе Избербаш, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

"В Избербаше горела квартира на 5-м этаже многоквартирного дома. В квартире находились четыре ребенка, самому маленькому - три года, старшему - восемь. Два ребенка погибли - девочка трех лет и мальчик семи лет. Двое детей спрыгнули на одеяло, находятся в реанимации", - сказали в пресс-службе.-0-