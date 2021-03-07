В Дагестане штормовой ветер оставил без электричества более 150 тыс. человек

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штормовой ветер в Дагестане привел к отключениям на электросетях, без электроснабжения остались более 150 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Министерства энергетики РФ.

"Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, где из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 м/с с 6:20 по настоящее время происходят отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей - около 151 200 человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ПАО "Россети Северный Кавказ", специалисты филиала "Дагэнерго" перешли на особый режим работы. Локальные отключения электроснабжения в настоящее время зафиксированы в Дербентском, Хасавюртовском, Карабудахкентском, Каякентском районах, а также частично в Махачкале. На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) отключений нет.

В целом в регионах Северного Кавказа фиксируется резкое ухудшение погоды: сильный ветер с порывами до 30 м/с, местами снегопад, объявлено штормовое предупреждение. В Кабардино-Балкарии и Ингушетии энергетики предприятия переведены в режим повышенной готовности.-0-