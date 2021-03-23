В Дагестане снежная лавина заблокировала 9 населенных пунктов

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дагестане сошла очередная снежная лавина - нарушено транспортное сообщение с девятью населенными пунктами и двумя пограничными заставами. Информации о пострадавших пока нет, сообщается на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"Сегодня в 14.30 на 37-м км автодороги Рутул - Лучек - Джиных в селе Цахур сошла очередная снежная лавина (четвертая по счету). Дорога перекрыта на протяжении 300 м. Во время схода лавины засыпало три автомобиля жителей села Цахур. Жертв нет", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на месте работают три единицы дорожной техники.-0-