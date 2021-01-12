В дагестанском городе Буйнакск отравились более 30 детей

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 детей госпитализированы в дагестанском городе Буйнакске с признаками пищевого отравления, сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Исламудина Нургудаева.

"Обратились 34 человека, от полутора до 14 лет. Несколько человек ушли из больницы, остальные госпитализированы, кто-то еще обращается. Сейчас устанавливаются причины плохого самочувствия детей, работают сотрудники Роспотребнадзора", - сказал он.

Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. У них наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника. Причины отравления устанавливаются, взяты анализы на различные кишечные инфекции. Для оказания консультативной и организационно-методической помощи в Буйнакск также направлена бригада специалистов Минздрава республики, эпидемиологи и инфекционисты центра инфекционных болезней.-0-