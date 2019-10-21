В Далласе торнадо оставил без электричества более 65 тыс. потребителей

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Далласа (США) более 65 тыс. потребителей остались без электричества из-за торнадо, сообщает CNN .

Торнадо обрушился на город 20 октября около 21.30 по местному времени. На улицах Далласа повалены деревья и повреждены линии электропередач. Поступали сообщения об утечке газа в одном из районов города. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

Шесть школ отменили занятия в понедельник из-за значительного ущерба, нанесенного некоторым кампусам во время шторма. Международный аэропорт Далласа Форт-Уэрт и аэропорт Даллас Лав Филд сообщили о задержках рейсов.

Согласно данным Национальной метеорологической службы, штормы и грозы движутся на восток и юго-восток города со скоростью 80 км/ч. Власти призывают жителей оставаться дома.

Сотрудники полиции и пожарной службы оценивают ущерб, причиненный штормом.-0-