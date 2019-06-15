В Дамаске произошел взрыв

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел сегодня в Дамаске, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство SANA.
Взрыв произошел в районе Думмар в западной части города. Там расположена военная база.
Как отмечает SANA со ссылкой на источник, на воздух взлетел склад боеприпасов. По неподтвержденной информации, склад загорелся в результате того, что на него перекинулся огонь от лесного пожара.
Информации о пострадавших в результате данного инцидента пока нет.-0-
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