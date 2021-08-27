В Дании 10 сентября отменят введенные из-за COVID-19 ограничения

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Дании 10 сентября снимут ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.В правительстве Дании заверили, что инфекция больше не опасна для общества. Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике отметил: "Эпидемия находится под контролем, у нас рекордно высокий уровень вакцинации. Ранее правительство пообещало не продлевать ограничительные меры дольше, чем это будет необходимо. С 10 сентября мы можем отказаться от специальных мер, введенных из-за COVID-19".Министр также подчеркнул, что правительство Дании без колебаний вернет ограничительные меры, если ситуация с распространением коронавируса в стране начнет ухудшаться.По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся COVID-19 за пандемию в Дании превышает 342,8 тыс. Число летальных исходов составляет более 2,5 тыс.-0-