В Дании более 40% детей в возрасте 12-15 лет получили первую прививку от COVID-19

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании почти 114 тыс. детей в возрасте 12-15 лет (более 41%) получили первую прививку от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой агентство Ritzaus Bureau и данные Государственного института сыворотки.

Почти 4 тыс. детей в этой возрастной группе иммунизированы полностью.

Дети получили возможность получать прививки в середине июля. Им предлагаются препараты компаний Pfizer и Moderna. Для них действуют особые правила: жители страны до 15 лет не могут дать согласие на прививку самостоятельно, поэтому на вакцинацию ребенка должен сопровождать родитель или опекун.-0-