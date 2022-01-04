В Дании отмечено 18 летальных случаев от "омикрон"-штамма

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании с момента появления штамма "омикрон" зафиксировано 18 летальных исходов от этого варианта COVID-19, сообщает "МИР24" со ссылкой на датский институт сывороток.

Это первая статистика такого рода, опубликованная институтом. По его данным, 18 случаев смерти пришлись на 56 тысяч заражений за 30 дней в период с 21 ноября по 28 декабря прошлого года. Другие известные штаммы коронавируса за то же время унесли жизни 100 человек.

В настоящее время "омикрон" главенствует в Дании – на него приходится до 90% положительных тестов на COVID-19. При этом в институте отметили, что число госпитализаций с "омикроном" почти вдвое ниже по сравнению с "дельтой", а большинство попавших в стационары пациентов не прошли вакцинацию.-0-