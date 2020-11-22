В Дании прошли акции протеста против убийства норок

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 500 тракторов выехали на улицу Лангелиние в порту Копенгагена, сообщило агентство Ritsaus Buro.

В демонстрации участвовали фермеры и рыбаки. Они прибыли на своих тракторах и приплыли на рыболовных шхунах. Многие участники акции высказывали недовольство решением властей, которые из-за риска передачи мутировавшего коронавируса от норок к людям постановили уничтожить всех норок на датских зверофермах. Прибывшие в Копенгаген тракторы покинули столицу организованно, в полном соответствии с предписанием полиции.

Около 350 тракторов прибыли на улицы города Орхус в знак протеста против действий датских властей и их решения уничтожить всех норок на зверофермах. Во второй половине дня они организованно покинули город.

Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении на зверофермах всех норок из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. Но вскоре выяснилось, что власти могли требовать от звероводов массового забоя животных только в двух случаях: если на конкретной ферме выявлена инфекция или сама ферма находится в зоне эпидемической опасности, поэтому кабинету министров придется принимать по этому поводу особый закон. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании.-0-