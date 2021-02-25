В Дании у 60% заболевших коронавирусом выявлен британский штамм

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Дании сообщили, что вариант коронавируса B117, который был впервые обнаружен в Великобритании, доминирует в стране, сообщает Localeyes.

На пресс-конференции министр здравоохранения Магнус Хойнике заявил, что риск быть госпитализированным на 60% выше из-за преобладающего британского штамма в стране, так как он в настоящий момент выявлен в 60% проанализированных проб. По всей видимости, эта мутация распространяется быстрее, и это приведет к большему количеству положительных результатов в ближайшее время.

Штамм B117 был впервые обнаружен в Дании в ноябре 2020 года. Он продолжает распространяться. Именно в связи с риском роста инфекции ограничения были ужесточены в начале года.-0-