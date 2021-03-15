В Дании у умершей после прививки AstraZeneca женщины выявили необычную клиническую картину

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании у женщины, умершей от тромба, который образовался после прививки вакциной AstraZeneca, оказалась необычная клиническая картина, ею занялись специалисты, сообщает Fyens со ссылкой на Датское агентство по лекарственным средствам.

У женщины выявлены такие необычные симптомы, как низкое количество тромбоцитов, в мелких и крупных сосудах были тромбы и обнаружено кровотечение. Как заявила Таня Эриксен, руководитель отдела фармаконадзора Датского агентства по лекарственным средствам, это необычная картина для образования тромбов, и симптомы не соответствуют образованию сгустков крови.

Как стало известно, такая же клиническая картина наблюдалась у людей, получивших вакцину в Норвегии.

Картину болезни умершей женщины изучают Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и другие органы по лекарственным средствам в ЕС, говорится в пресс-релизе Датского агентства по лекарственным средствам.

Национальный совет здравоохранения Дании 11 марта приостановил программу вакцинации вакциной AstraZeneca. В то же время Австрия уже частично прекратила использование вакцины, так как у вакцинированных людей также наблюдались сгустки крови.-0-