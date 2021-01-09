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09 января 2021, 12:47

В Дании ужесточают правила въезда и выезда из страны

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9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании ужесточают правила въезда и выезда из страны. Причина такого решения - распространение мутированного варианта коронавируса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию новостной службы Deutsche Welle.

Министерство иностранных дел cкандинавской страны настоятельно рекомендует жителям избегать поездок за пределы Дании, в том числе в служебных целях. Въезд на ее территорию разрешен лишь в случае настоятельной необходимости и при условии предоставления в пунктах пересечения границы документа, подтверждающего негативный результат теста, сделанного максимум за сутки до прибытия.

В Дании за все время эпидемии выявлено 178 497 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1517 пациентов скончались. В стране проживают 5,8 млн человек.-0-

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