В Дании вводят новые ограничения из-за быстрого распространения омикрон-штамма

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые, более строгие ограничительные меры для борьбы с COVID-19 вводятся в Дании из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает ТАСС.

"За последние 24 часа зарегистрировано 11 194 случая инфицирования коронавирусом, более 500 человек были госпитализированы, на омикрон-штамм приходится каждый пятый случай заражения, - отметила Метте Фредериксен. - Сегодняшние ограничения повлияют на культурную жизнь, но благодаря вакцинам речь не идет о полном закрытии общества, как в прошлый раз".

В магазинах и ресторанах вводится понятие максимального числа покупателей и посетителей в расчете на количество квадратных метров площади, персонал должен будет носить защитные маски. Будут закрыты спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры, художественные галереи. Предприятия, которые затронут новые рестрикции, получат финансовую компенсацию.

Рестораны не будут работать в период с 23.00 до 05.00, продажа алкоголя запрещена с 22.00 до 05.00. Для поездок на общественном транспорте на дальние расстояния вводится требование ковид-паспорта. Власти просят население ограничить социальные контакты и активнее прививаться бустерной дозой вакцины.

В Дании уже принят ряд мер по борьбе с распространением инфекции. Правительство призвало как частные, так и государственные предприятия организовать дистанционную работу своих служащих. Рождественские каникулы в средних школах Дании начались раньше и закончатся позже (15 декабря - 4 января).-0-