В Дании выделят 1 млрд крон пострадавшим от роста цен на электроэнергию

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Дании одобрило пакет финансовой помощи в размере 1 млрд датских крон ($153,5 млн) слоям населения, наиболее пострадавшим от роста цен на электроэнергию. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR, передает ТАСС.

Программа охватит 320 тыс. датчан из более чем 5,8 млн населения королевства. Предполагается, что каждый получит по 3750 крон ($575). "Мы считаем разумным оказать подобную помощь в нынешней непростой ситуации", - заявил министр по проблемам климата и энергетики Дан Йоргенсен.

Она связана, по свидетельству экспертов, с огромными сложностями, с которыми столкнулся энергетический рынок из-за беспрецедентного роста мировых цен на газ.

В сентябре прошлого года цена на газ на европейском рынке превысила историческую отметку в $1 тыс. за тысячу кубометров, а в октябре - $2 тыс. В декабре-январе цены на газ на европейских хабах колебались вокруг отметки $1 тыс. Розничные цены на энергию в ряде стран ЕС выросли с начала кризиса в 3-5 раз.

Скандинавские страны ищут пути выхода из сложившейся ситуации в переформатировании энергосистемы на генерацию электричества за счет возобновляемых источников энергии, прежде всего ветроэнергетических установок. Швеция рассматривает возможность достижения соглашения с Норвегией с целью размещения шведских ветряных генераторов на норвежском побережье, что позволит частично решить проблемы шведской электроэнергетики.-0-