В Дании выявили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании обнаружили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса P1. Об этом в среду в Twitter сообщил министр здравоохранения страны Магнус Хеунике.

"Первый случай варианта P1 был обнаружен в Дании. P1 был первоначально выявлен в Бразилии и является одним из тех, которым мы уделяем особое внимание. Начато интенсивное выявление инфекции", - написал он.

Бразильский штамм был выявлен специалистами Датского технического университета (DTU), который помогает анализировать тесты на коронавирус, и подтвержден Государственным институтом по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Известно, что в Дании в настоящее время доминирует британский штамм B117, который присутствует в 72% положительных тестов.-0-