В Дании выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 16 января 2021
Минск Переменная облачность -29°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:39 В Шереметьево приземлился самолет с поврежденным шасси В мире
22:05 Народная артистка Беларуси Нина Шарубина провела эксрурсию по фотовыставке о своем творчестве Культура
21:59 Тройное ДТП произошло на внутреннем кольце МКАД Происшествия
21:48 Шансы заразиться COVID-19 на улице невелики - эпидемиологи В мире
21:44 Гандболисты России победили словенцев на чемпионате мира в Египте Спорт
21:37 В заповеднике "Аскания-Нова" погибли более 200 краснокнижных журавлей В мире
21:33 В Дании выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса В мире
21:25 Волейболистки "Жемчужины Полесья" обыграли "Коммунальник-ГрГУ" в матче чемпионата Беларуси Спорт
21:13 Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети Экономика
21:06 Минчанин приговорен к 3 годам колонии за порчу имущества и насилие над сотрудником милиции Происшествия
20:50 Почти 50 катков на открытом воздухе появится в Могилеве Регионы
20:49 В Великобритании из-за коронавируса за сутки умерли почти 1,3 тыс. человек В мире
20:38 Российский фристайлист Максим Буров выиграл этап КМ по лыжной акробатике в Ярославле Спорт
20:18 Белоруска Анна Гуськова заняла 5-е место на этапе КМ по лыжной акробатике в Ярославле Спорт
20:11 Профсоюзы Гомельской области делегируют 65 представителей на ВНС Регионы
19:53 Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли "Юность-Минск" в матче чемпионата Беларуси Спорт
19:40 В Вене десятки тысяч противников коронавирусных ограничений вышли на демонстрацию В мире
19:08 Белорусские гандболисты победили корейцев на чемпионате мира в Египте Спорт
19:02 В Новой Боровой устранили проблемы с подачей тепла в жилые дома Регионы
18:41 Автомобиль наехал на пенсионерку с внуком на пешеходном переходе в Минске Происшествия
18:30 Сборная Беларуси заняла второе место в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе Спорт
18:27 Спортсмены "Витэна" проиграли "Кайрату" в Лиге чемпионов по мини-футболу Спорт
17:42 Определились победители республиканского легкоатлетического турнира "Минская зима" Регионы
17:24 Двух пинчан подозревают в хранении и фасовке психотропов в арендуемых гаражах Происшествия
17:15 В Солигорске перед судом предстанет мужчина за сопротивление сотрудникам милиции Происшествия
17:14 Лукашенко: белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки Президент
17:12 Лукашенко: сегодня не время для деликатности - чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами Президент
17:08 Лукашенко: несмотря на скромное место на карте, Беларусь может позволить себе независимую политику Президент
17:03 Большинство молодых специалистов удовлетворены уровнем профподготовки в вузах Общество
17:02 Во Франции противники 5G подожгли вышку, около 1,5 млн человек остались без связи В мире
Все новости
Все новости
В мире
16 января 2021, 21:33

В Дании выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Шансы заразиться COVID-19 на улице невелики - эпидемиологи
В Великобритании из-за коронавируса за сутки умерли почти 1,3 тыс. человек

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи в Дании зафиксировали первый случай заражения вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в ЮАР, сообщает ТАСС со ссылкой на датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

"Первый случай еще одного варианта COVID-19 был обнаружен в Дании. Это вариант вируса, который изначально был обнаружен в Южной Африке", - отмечается в пресс-релизе.

В Дании штамм зарегистрирован на острове Зеландия. Предполагается, что в королевство он завезен из Дубая.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 188 199, число умерших составляет 1747. Правительство на фоне роста новых случаев заражения объявило о запрете собираться группами численностью более 5 человек, а также о необходимости ношения масок во всех общественных местах и запрете на продажу алкоголя после 22.00. Все датские муниципалитеты закрыли свои рестораны, бары, кинотеатры, театры, тренажерные залы, торговые центры и парикмахерские. Власти продлили ограничительные меры до начала февраля.

Тем временем аргентинские специалисты выявили первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании. Новый штамм вируса был обнаружен у аргентинца с видом на жительство в Великобритании, который прибыл в Аргентину в конце декабря рейсом из Франкфурта-на-Майне. Перед поездкой в Аргентину он посещал Австрию и Германию. У него не было симптомов болезни, однако тест на коронавирус, сделанный в аэропорту Буэнос-Айреса, дал положительный результат. Дополнительные исследования показали, что аргентинец заражен именно "британским" штаммом. В связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции Аргентина приостановила авиационное сообщение с Великобританией с 21 декабря.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Дания
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Шереметьево приземлился самолет с поврежденным шасси
Фото из архива Шансы заразиться COVID-19 на улице невелики - эпидемиологи
Фото Укринформ В заповеднике "Аскания-Нова" погибли более 200 краснокнижных журавлей
Фото EPA - EFE В Великобритании из-за коронавируса за сутки умерли почти 1,3 тыс. человек
Фото Reuters В Вене десятки тысяч противников коронавирусных ограничений вышли на демонстрацию
Фото AFP Во Франции противники 5G подожгли вышку, около 1,5 млн человек остались без связи
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: несмотря на скромное место на карте, Беларусь может позволить себе независимую политику
Начинается вакцинация медицинских работников Беларуси - Минздрав
В Беларуси на реализацию молодежной политики до 2025 года направят Br15,2 млн - Петришенко
В Беларуси активничают телефонные мошенники. Нацбанк дал советы
Топ-новости
Лукашенко: сегодня не время для деликатности - чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами
Эксперты: Всебелорусское народное собрание - проявление прямой и непосредственной демократии
Чем гордится Катар в дружбе с Беларусью - Мешааль Аль-Аттыя о 25-летии дипотношений
Бельский: за годы президентства Александра Лукашенко Беларусь сделала колоссальный шаг вперед
В Беларуси утверждена программа по увеличению потребления населением электроэнергии
Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1933 пациента с COVID-19, выписаны 2176
Профсоюз инициировал страхование медработников от профрисков и противоправных действий третьих лиц
Власти Минска рассказали о предстоящих изменениях в генплане столицы
В Беларуси за 15 дней 2021 года зарегистрировано более 2 тыс. гололедных и холодовых травм
И в снег, и в ледяную воду! Люди-моржи, которым мороз нипочем на архивных фотографиях БЕЛТА
Гусеничные тракторы МТЗ будут собирать в Башкортостане
Сильные морозы не повлияли на работу народно-хозяйственного комплекса Брестской области
ГАИ призывает водителей и пешеходов к повышенному вниманию на дороге
Белорусские школьники завоевали 25 медалей на международной олимпиаде по информатике
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.