В Дании выявили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи в Дании зафиксировали первый случай заражения вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в ЮАР, сообщает ТАСС со ссылкой на датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

"Первый случай еще одного варианта COVID-19 был обнаружен в Дании. Это вариант вируса, который изначально был обнаружен в Южной Африке", - отмечается в пресс-релизе.

В Дании штамм зарегистрирован на острове Зеландия. Предполагается, что в королевство он завезен из Дубая.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 188 199, число умерших составляет 1747. Правительство на фоне роста новых случаев заражения объявило о запрете собираться группами численностью более 5 человек, а также о необходимости ношения масок во всех общественных местах и запрете на продажу алкоголя после 22.00. Все датские муниципалитеты закрыли свои рестораны, бары, кинотеатры, театры, тренажерные залы, торговые центры и парикмахерские. Власти продлили ограничительные меры до начала февраля.

Тем временем аргентинские специалисты выявили первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в Великобритании. Новый штамм вируса был обнаружен у аргентинца с видом на жительство в Великобритании, который прибыл в Аргентину в конце декабря рейсом из Франкфурта-на-Майне. Перед поездкой в Аргентину он посещал Австрию и Германию. У него не было симптомов болезни, однако тест на коронавирус, сделанный в аэропорту Буэнос-Айреса, дал положительный результат. Дополнительные исследования показали, что аргентинец заражен именно "британским" штаммом. В связи с распространением новой формы коронавирусной инфекции Аргентина приостановила авиационное сообщение с Великобританией с 21 декабря.-0-