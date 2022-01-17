В Дании зарегистрировали максимум случаев заболевания COVID-19 за сутки

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Дании увеличилось за сутки на рекордные 28 780. Всего COVID-19 был диагностирован у 1 159 986 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный институт сыворотки.

Число пациентов, умерших после заражения коронавирусом, возросло в стране на 11. Всего от инфекции умерли 3505 человек.

В декабре в Дании был принят ряд ограничений: в магазинах и ресторанах введено понятие максимального числа покупателей и посетителей в расчете на количество квадратных метров площади, были закрыты спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры, художественные галереи. Правительство призвало как частные, так и государственные предприятия организовать дистанционную работу сотрудников.

С 16 января, несмотря на высокие показатели распространения инфекции, кинотеатры, музеи и театры могут вновь принимать посетителей, а ограниченное число болельщиков будет допущено на соревнования - при наличии защитной маски и ковид-паспорта.

В Дании 80,1% населения привиты двумя дозами вакцины, 57% получили бустерную дозу.-0-