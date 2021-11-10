В Дании зарегистрировали рекордное с декабря 2020 года число новых случаев COVID-19

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространение коронавируса в Дании установило новый рекорд. По данным Государственного института сыворотки, в среду в королевстве зарегистрировано 3,017 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с 23 декабря 2020 года. Такие данные приводит ТАСС.

В правительстве заявили, что в течение ближайшего месяца COVID-19 будет считаться "критичным для общества заболеванием" и что с пятницы в стране снова вводятся ковид-паспорта. В то же время по мере распространения инфекции растет также число вакцинированных. На сегодняшний день обеими дозами привиты 4,4 млн датских граждан, или 86% всего населения, подлежащего вакцинации. В Швеции этот показатель составляет 81,4%.+96

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Всего в Дании, население которой составляет 5,8 млн человек, от коронавируса умерли 2 745 пациентов. Число подтвержденных случаев ковида - 410 434. В Швеции количество умерших от COVID-19 составило 15,076 тыс., общее число инфицированных - 1 180 519.-0-