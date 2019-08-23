В давке на концерте в столице Алжира погибли 5 человек

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Алжира на концерте популярного рэпера произошла давка, пять человек погибли и 21 ранен, сообщает местный портал Tout sur l'Algйrie (TSA).

Вечером 22 августа на стадионе Алжира проходил концерт певца Soolking. Давка началась на одном из входов в комплекс. В результате три молодых человека и две девушки погибли. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Несмотря на произошедшую трагедию, Soolking продолжил свое выступление, которое транслировалось в прямом эфире.-0-