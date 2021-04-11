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11 апреля 2021, 17:40

В Дели началась четвертая волна коронавируса

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11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столица Индии столкнулась с четвертой волной коронавируса, несущей большую опасность по сравнению с предыдущими, заявил главный министр Дели Арвинд Кеджривал, сообщает РИА Новости.

"В Дели мы сражались с тремя волнами коронавируса. Четвертая волна опасна. Она быстро распространяется. На пике третьей волны в ноябре Дели фиксировал 8593 новых случая заболевания в день. В субботу в Дели было зарегистрировано 7897 новых случаев заболевания, а в пятницу - 8521 новый случай. Это показывает, как быстро болезнь распространяется сейчас. Ситуация тревожная, и мы внимательно следим за ней", - сказал Арвинд Кеджривал во время брифинга.

Главный министр Дели также призвал власти Индии разрешить вакцинацию от коронавируса населения до 45 лет, отметив, что более 65% новых заболевших - это люди моложе этого возраста. Он также добавил, что хотя карантин не решает вопроса увеличения числа заболевших, власти могут его ввести, если городская система здравоохранения не сможет справиться с волной случаев коронавируса.

"Мы нуждаемся в огромном содействии со стороны жителей Дели. Я прошу людей всегда носить маску, сохранять социальную дистанцию, мыть руки и оставаться в помещении. Выходите только в случае необходимости. Мы не хотим вводить карантин, но вчера пришлось ввести некоторые ограничения в связи с резким всплеском случаев коронавируса. Пожалуйста, давайте не позволим этим мерам стать более серьезными", - сказал Арвинд Кеджривал.

Накануне власти Дели запретили до 30 апреля массовые собрания и мероприятия, ограничили число пассажиров в общественном транспорте и сократили количество гостей на свадьбах и похоронах. Все эти меры будут действовать параллельно с ночным комендантским часом, объявленным в столице Индии до 30 апреля с 22.00 до 5.00.

Индия находится на третьем месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 13,3 млн случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12 млн человек, продолжают лечение более 1,1 млн, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 169 тыс.-0-

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