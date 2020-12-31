В Дели объявили ночной комендантский час 31 декабря и 1 января

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Дели объявили о введении комендантского часа 31 декабря и 1 января с 23.00 до 06.00 в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщает индийская газета The Indian Express.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями Дели запретило также проводить массовые праздничные мероприятия, в общественных местах можно собираться компаниям в количестве не более 5 человек.

"Исходя из оценки ситуации в Дели по распространению коронавирусной инфекции, в том числе нового штамма вируса COVID-19 из Великобритании, было решено, что собрания и публичные празднования Нового года представляют значительную угрозу по распространению вируса и могут свести на нет все успехи, достигнутые в борьбе с пандемией", - говорится в постановлении правительства.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии составляет 10 266 674, в Дели заболели 624 795 человек.-0-