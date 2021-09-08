В Демократической Республике Конго зафиксирована вспышка менингита

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вспышка менингита была зафиксирована в северо-восточной провинции Чопо Демократической Республики Конго, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке на своем официальном портале.

"В Чопо выявлен 261 случай заболевания менингитом, умерли 129 человек. Коэффициент смертности высокий - 50%", - говорится в пресс-релизе.

Подтверждающие тесты, проведенные Институтом Пастера в Париже, выявили Neisseria meningitidis - один из наиболее частых типов бактериального менингита, способного вызвать крупные эпидемии.

Более 100 пациентов уже получают лечение на дому и в медицинских центрах в Баналии. В провинции при поддержке ВОЗ приступила к работе группа специалистов по оказанию помощи заболевшим. Также был создан комитет по быстрому реагированию в целях не допустить распространение заболевания.

"Мы усиливаем меры контроля в сообществе и быстро расследуем подозреваемые случаи заболевания в близлежащих районах, чтобы лечить пациентов и сдерживать быстрое распространение инфекции", - сказала Амеде Проспер Джигимде, представитель ВОЗ в Демократической Республике Конго.

Менингит - опасное инфекционное заболевание, при котором происходит воспаление головного и спинного мозга.-0-