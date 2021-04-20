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20 апреля 2021, 16:09

В десятках регионов России число безработных во время пандемии увеличилось в 5 раз

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20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество безработных в период пандемии коронавируса в 47 регионах России увеличилось более чем в 5 раз. Такие данные привел председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов на V Санкт-Петербургском международном форуме труда, сообщает ТАСС.

"Пандемия бросила новые вызовы в вопросах организации занятости населения. В 47 регионах количество безработных увеличилось более чем в 5 раз. Произошло сокращение трудовых мигрантов - их в два раза меньше, чем было до пандемии. Основные отрасли, где используется их труд, это стройка и торговля. Не хватает специалистов рабочих специальностей", - сказал Андрей Кутепов.

Он также добавил, что в пандемию сократилось количество субъектов малого и среднего бизнеса, поэтому нужно проанализировать, какие меры будут способствовать его развитию. "Такие меры, как субсидирование работодателей, если они принимают на работу граждан, потерявших работу в период пандемии, это положительная мера. Но она будет половинчатой, если не развивать само производство в системе МСБ, поэтому подход должен быть комплексный. Нужны дополнительные меры поддержки экономического характера - это налоги, взносы, доступность кредитов и так далее", - отметил он.-0-

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