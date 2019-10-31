В детском саду Нарьян-Мара мужчина убил ребенка

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нарьян-Маре (Российская Федерация) мужчина с ножом ворвался в детский сад и убил шестилетнего мальчика во время тихого часа, сообщает ТАСС.

Нападавший задержан на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель в нетрезвом состоянии. Подозреваемый ранее не был судим и не состоял на учете в полиции.

В момент ЧП в детском саду находился охранник, однако злоумышленник смог пройти в дошкольное учреждение беспрепятственно. Следствие начнет проверку частного охранного предприятия, которое обслуживало детский сад, после чего будет принято решение о лишении лицензии.

Как сообщает РБК, Следственный комитет России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил три уголовных дела - по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), а также по ст.293 (халатность) и ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) в отношении сотрудников детского сада и частного охранного предприятия.-0-