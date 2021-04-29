В девяти городах России задержали 16 сторонников украинских радикалов "М.К.У."

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ РФ задержала в девяти российских городах 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан", - отметили в ЦОС.

Во время обысков у них изъяли холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации. Они содержали инструкции по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, направленных главарю "М.К.У." Егору Краснову, а также переписку с ним.

"В ходе опросов задержанные подтвердили, что Краснов Е.С. с территории Украины осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавая конкретные указания и призывы к совершению террористических актов и экстремистских преступлений на территории Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.

В преступную группу новых участников вовлекали поэтапно. Сначала главарь "М.К.У." предлагал им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее - избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур. "В последующем - совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти", - указали в ФСБ. По данным спецслужбы, направляя видеоотчеты о проведенных акциях Краснову, сторонники "М.К.У." попадали в зависимость от главаря украинской радикальной структуры.-0-