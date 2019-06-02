В Днепропетровской области на фестивале обрушилась крыша сцены: есть жертвы

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, два получили травмы из-за обрушения крыши сцены во время этно-рок-фестиваля Kozak FEST в Днепропетровской области Украины, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Главное управление ГСЧС по региону.
Погибший мужчина 1971 года рождения ранее осуществлял работы по монтажу. Переломы получила 52-летняя женщина и 41-летний мужчина. Они госпитализированы.
Концерт проходил 1 июня под селом Жовтоолександровка Пятихатского района и собрал 10 тыс. зрителей. В этот день наблюдался сильный ливень с грозой. Непогода привела к подтоплению некоторых участков, что сделало невозможным выезд автотранспорта зрителей.
Порывы ветра снесли батут, частично повредили палатки и сцену. Спасатели разобрали сцену, вытащили 53 легковых автомобиля и оказали помощь 135 людям. Из-за непогоды последний день фестиваля был отменен.-0-
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