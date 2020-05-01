В Днепровском районе Украины два человека погибли при падении одномоторного самолета

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в Днепропетровской области при падении одномоторного самолета. Инцидент случился 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

"Авиационное происшествие произошло в Днепровском районе вне населенного пункта. Спасательные службы сообщили о падении одномоторного четырехместного воздушного судна с последующим горением. Погибли два человека", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.-0-