В ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы самопровозглашенных Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник объявили о всеобщей мобилизации, сообщает ТАСС.

"Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации", - сказал Денис Пушилин в своем видеообращении.

Мобилизация пройдет на всей территории ДНР. Правительству предписано перевести экономику на работу в условиях военного времени.

Также в документе на сайте главы ЛНР сказано: "Объявить на территории Луганской народной республики общую мобилизацию. Об объявлении мобилизации незамедлительно уведомить Народный совет, правительство ЛНР".

Пройдет призыв граждан, пребывающих в запасе, и осуществлена поставка техники для обеспечения нужд милиции. -0-