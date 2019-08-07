В доме экс-президента Кыргызстана Атамбаева произошла стрельба

7 августа, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В доме бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш произошла стрельба. Скорее всего, спецназ штурмует его дом, сообщают очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, из дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева поступил звонок в милицию. "На место выехала следственно-оперативная группа ГУВД Чуйской области. Дополнительная информация будет дана позже", - отметили в ГУВД.

Между тем, в соцсетях появилось видео, снятое на территории дома экс-президента, где вооруженные люди начали стрельбу.

Ранее парламент Кыргызстана принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента страны, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.

Была создана специальная депутатская комиссия по изучению обвинений в отношении Алмазбека Атамбаева, озвученных депутатами. В результате работы комиссии было решено предъявить обвинение экс-президенту по шести эпизодам. Однако Генеральная прокуратура, давая юридическую оценку работе комиссии, оставила лишь пять эпизодов.

Бывшему президенту Кыргызстана уже трижды вручили повестку на допрос в МВД по делу по освобождению лидера ОПГ Азиза Батукаева. Однако он их проигнорировал.

Алмазбек Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год.-0-