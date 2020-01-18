В Доме печати в Ереване произошел крупный пожар

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупный пожар вспыхнул сегодня на первом этаже здания Дома печати на проспекте Аршакуняц в центре Еревана, где расположены редакции многих СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

На место выехали четыре расчета спасательной службы. Все граждане, находившиеся в 15-этажном здании, были эвакуированы. Пострадавших нет.

Пожар возник из-за возгорания электрических щитов, затем огонь распространился через шахту лифта. "В настоящий момент пожар локализован, повода для беспокойства нет", - отметили в пресс-службе МЧС.-0-