В доме престарелых в США 95-летний постоялец стрелял в персонал

Фото Denver7
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоялец дома престарелых в городе Лафайетт штата Колорадо в среду утром выстрелил в одного из работников. Об этом сообщает канал Denver7.
Когда полиция прибыла на место происшествия, стрелявший 95-летний постоялец находился в своей комнате. При задержании он не оказывал сопротивления.
Пострадавшего сотрудника передали скорой помощи. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и подключен к аппарату жизнеобеспечения.
Полиция выясняет причины произошедшего.-0-