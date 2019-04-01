В доме престарелых во Франции из-за отравления погибли 4 человека, 22 пострадали

Скриншот из видео с сайта BFM

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В доме инвалидов и престарелых во французском департаменте Верхняя Гаронна в результате пищевого отравления скончались четверо постояльцев, 22 человека пострадали, сообщает французский телеканал BFM .

Отравление произошло днем 31 марта. По данным медиков, 15 человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

Полиция начала расследование инцидента.-0-