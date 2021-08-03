В доме во Владимирской области произошел пожар на площади 1,5 тыс. кв.м

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Коврове во Владимирской области произошел пожар в жилом четырехэтажном доме, пострадал один человек, сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.

"Пожар произошел в квартире на четвертом этаже, огонь начал переходить на кровлю", - сказано в сообщении ведомства. В тушении были задействованы 43 человека и 13 единиц техники.

По предварительной информации, во время пожара пострадал один человек, из горящего здания были эвакуированы 29 человек, включая пятерых детей.

Пожарные локализовали возгорание на территории 1,5 тыс. кв.м.-0-