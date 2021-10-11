В Доминикане отменили введенный из-за COVID-19 режим ЧП и комендантский час

11 октября, Санто-Доминго /БЕЛТА - Prensa Latina/. В Доминиканской Республике отменили режим чрезвычайного положения и комендантский час, которые вводились для борьбы с коронавирусом.

Данные меры действовали с 20 июля 2020 года и не применялись только в Национальном округе и в провинциях Ла-Альтаграсия и Педерналес, где было вакцинировано более 70% населения.

Новые альтернативные меры вступят в силу 18 октября. Они предусматривают доступ в общественные места, включая заведения общепита, ТЦ, спортивные залы, общественный транспорт и учебные заведения только лицам, имеющим сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

Также предусматривается обязательное использование масок, ограничение на заполняемость залов, где проводятся массовые мероприятия, - 75% от общей вместимости.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Доминиканской Республике - 365 558. Число летальных исходов составило 4 067.-0-