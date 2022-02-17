В Доминикане отменяют все антиковидные ограничения

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Доминиканы Лиус Абинадер принял решение отменить все антиковидные ограничительные меры, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт его администрации.

"Такие меры, как ношение маски, необходимость предъявления карты вакцинации для доступа в различные заведения или ограничения в общественных местах, с сегодняшнего дня являются только личной ответственностью каждого из нас. После долгой борьбы мы начали восстанавливать свою свободу. Мы будем продолжать следить за ситуацией. Страна также может быть уверена, что сегодня наша система здравоохранения готова к любым неожиданностям", - сказал Лиус Абинадер.

Президент Доминиканы призвал граждан страны прививаться от коронавируса и проходить ревакцинацию.

В марте 2020 года для предотвращения распространения COVID-19 власти ввели комендантский час на всей территории страны, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. Позже было объявлено об открытии международного пассажирского авиасообщения и большей части отелей. В октябре 2021 года был отменен комендантский час.

В Доминикане выявили более 570 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 4349 человек умерли. Полную вакцинацию прошли 5,8 млн человек, что составляет более половины граждан страны.-0-