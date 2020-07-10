В Доминиканской Республике избран новый президент

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10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно итогам подсчета голосов, опубликованным Центральной избирательной комиссией Доминиканской Республики, кандидат от Современной революционной партии Луис Абинадер получил поддержку 52,52 проц. избирателей и был избран новым президентом страны, сообщает Синьхуа.
На прошедших 5 июля всеобщих выборах главный соперник Л. Абинадера, кандидат от правящей Доминиканской партии освобождения /ДПО/ Гонсало Кастильо набрал 37,46 проц. голосов и занял второе место среди шести претендентов на пост главы государства.
Новый президент будет приведен к присяге 16 августа.-0-