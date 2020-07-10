ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 10 июля 2020
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:59 В ДТП на Кальварийской в Минске пострадал пешеход Происшествия
00:30 В Доминиканской Республике избран новый президент В мире
00:10 ВОЗ считает, что ситуация с COVID-19 в мире ухудшается В мире
09.07.20
09.07.20 23:40 Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым В мире
09.07.20 23:05 Футболисты "Краснодара" уступили "Рубину"  в чемпионате России Спорт
09.07.20 22:58 В Польше столкнулись военный автомобиль и грузовик В мире
09.07.20 22:23 Как минимум 15 человек погибли от дождей в Пакистане В мире
09.07.20 21:51 Почти 205 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире
09.07.20 21:22 В Минской области за день два ребенка получили травмы в ДТП Происшествия
09.07.20 21:09 В КГБ рассказали о подробностях дела Белгазпромбанка Происшествия
09.07.20 20:41 Линейку спортивной одежды презентовали на стадионе "Динамо" в Минске Общество
09.07.20 20:39 Лукашенко: суверенитет и независимость не продаются Президент
09.07.20 20:34 Лукашенко о работе белорусского телевидения: надо удержать этот уровень и еще прибавить Президент
09.07.20 20:26 Беларусь и Армения отметили значительный потенциал для углубления торговых и кооперационных связей Экономика
09.07.20 20:11 Лукашенко: идет передел мира, и в такой ситуации Беларуси важно найти свое место Президент
09.07.20 20:00 "Речицадрев" нарастил поставки в Египет, США, Канаду Регионы
09.07.20 19:58 В Логойске милиционеры остановили авто с нетрезвым подростком за рулем Происшествия
09.07.20 19:52 Белорусский хоккеист Илья Шинкевич вернулся в минское "Динамо" Спорт
09.07.20 19:42 "Сохраняя традиции прародителей" - семья из Гомельской области готовится к финалу "Властелина села" Регионы
09.07.20 19:38 Полузащитник Алексей Бутаревич пополнил ряды ФК "Динамо-Минск" Спорт
09.07.20 19:33 Госкомвоенпром опровергает информацию об испытаниях РСЗО "Флейта" на востоке Украины Общество
09.07.20 19:25 Лукашенко: все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана Президент
09.07.20 19:18 Комета C/2020 F3 окажется ближе всего к Земле 23 июля Калейдоскоп
09.07.20 19:11 Беларусь и Челябинская область РФ планируют наладить сборку автобусов и тракторов Экономика
09.07.20 19:00 Лукашенко объявил Благодарность коллективу Президентского спортивного клуба Президент
09.07.20 18:58 Отмена ЧЕ-2020 по современному пятиборью была ожидаема - старший тренер сборной Беларуси Спорт
09.07.20 18:51 МАРТ предлагает сообщать о признаках ограничения конкуренции при пользовании интернет-поисковиками Общество
09.07.20 18:47 "Беллесбумпром": предприятия планомерно восстанавливают объемы производства и продаж Экономика
09.07.20 18:27 Лукашенко: такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время независимости Президент
09.07.20 18:21 Власти Эстонии c 15 июля разрешат мероприятия с участием до 2 тыс. человек В мире
Все новости
Все новости
В мире
10 июля 2020, 00:30

В Доминиканской Республике избран новый президент

Фото EPA -EFE
Фото EPA-EFE

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно итогам подсчета голосов, опубликованным Центральной избирательной комиссией Доминиканской Республики, кандидат от Современной революционной партии Луис Абинадер получил поддержку 52,52 проц. избирателей и был избран новым президентом страны, сообщает Синьхуа.

На прошедших 5 июля всеобщих выборах главный соперник Л. Абинадера, кандидат от правящей Доминиканской партии освобождения /ДПО/ Гонсало Кастильо набрал 37,46 проц. голосов и занял второе место среди шести претендентов на пост главы государства.

Новый президент будет приведен к присяге 16 августа.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Африка выборы
Новости рубрики В мире
Фото из архива ВОЗ считает, что ситуация с COVID-19 в мире ухудшается
Фото Reuters Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Фото Getty Images В Польше столкнулись военный автомобиль и грузовик
Фото Global Look Press Как минимум 15 человек погибли от дождей в Пакистане
Фото Синьхуа - БЕЛТА Почти 205 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки
Фото ERR Власти Эстонии c 15 июля разрешат мероприятия с участием до 2 тыс. человек
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: я хорошо воспринимаю разные точки зрения
В Беларуси выздоровели и выписаны 53 609 пациентов с COVID-19
В Беларуси досрочно семейным капиталом воспользовались уже более 16 тыс. семей
Внимание, конкурс! Какая она, твоя "Dana"?
Топ-новости
Лукашенко: суверенитет и независимость не продаются
Лукашенко: все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана
Луцкий: нужно сделать ТВ институтом обсуждения и решения социальных вопросов, волнующих людей
ВГУ имени П.М. Машерова и Белорусский союз женщин: добрые дела делаем вместе!
Минздрав прорабатывает вопросы функционирования медучреждений на случай второй волны COVID-19
UFC и Parimatch достигли договоренностей о продолжении сотрудничества
Летняя акция и три новых дома: в столичном комплексе "Минск Мир" - самое время покупать!
Компания Parimatch стала официальным партнером ФК "Витебск"
Бесплатно сделать попытку ЭКО в Беларуси можно будет на базе трех госклиник
МНС: самый большой подоходный налог за 2019 год для физлица составил Br10,6 млн
Линейку спортивной одежды презентовали на стадионе "Динамо" в Минске
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 10 июля
"Звездный час" в присутствии фанатов и "Букет добра": как изменился "Славянский базар"
Сдать экспресс-тест на антитела к COVID-19 платно можно в 10 поликлиниках Минска
Комета C/2020 F3 окажется ближе всего к Земле 23 июля
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.