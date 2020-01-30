В Домодедово приземлился самолет, один из пассажиров которого угрожает взрывом

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирка самолета авиакомпании S7 после приземления в аэропорту Домодедово угрожает взрывом. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"После приземления рейса из Симферополя неадекватная женщина встала в проходе между креслами с сумкой, угрожая взрывом. Экипаж доложил о ситуации наземным службам", - сказал источник. При этом никаких действий она не предпринимает.

Сейчас самолет буксируют на стоянку. На его борту около 200 человек.

Другой источник в силовых структурах сообщил, что одна из пассажирок стоит в проходе с сумкой, но никаких требований не предъявляет.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что в подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. "Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия", - отметили в пресс-службе.-0-